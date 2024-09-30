Bolu'da Sağanak Yağmur Trafik Kazalarına Yol Açtı

BOLU'da, Anadolu Otoyolu'nda şiddetli yağmurla birlikte kayganlaşan yolda 7 farklı trafik kazası meydana geldi. Kazaların 5'inde yaralanan olmazken 2 kazada toplam 7 kişi yaralandı.

Bolu'da sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Sağanak Anadolu Otoyolu'nda kazaları da beraberinde getirdi. İlk kaza, saat 10.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan gişeleri mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden RE 080 AL yabancı plakalı TIR, RE BA 956 yabancı plakalı cip ile 06 BG 3117 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. İçerisinde 6 kişinin bulunduğu 06 BG 3117 plakalı otomobil bariyerleri aşarak taklalar atıp, yol kenarındaki kanala devrildi. Kazada, su kanalında ters dönmüş haldeki otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazadan 1 kilometre uzaklıkta, saat 11.00 sıralarında Ankara yönüne giden 26 ABH 929 plakalı otomobil ile aynı yöne giden 34 KRR 394 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası savrulan 34 KRR 394 plakalı otomobil yoldan çıkarak dinlenme tesisi girişindeki bariyerlere çarparak devrildi. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Yağmur nedeniyle Anadolu Otoyolu üzerinde 5 ayrı noktada kontrolden çıkan otomobiller bariyerlere çarptı. Maddi hasarlı 5 ayrı kazada yaralanan olmadı.

HABER-KAMERA: Mutlu YUCA/BOLU