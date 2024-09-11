Üye Girişi
Haberler

Bolu'da Sağanak Yağmur Sonrası Apartmanın Çatısına Yıldırım Düştü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmurun ardından 3 katlı apartmanın çatısına yıldırım düştü. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

BOLU'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmurun ardından apartmanın çatısına yıldırım düştü. 3 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Kültür Mahallesi Fidan Sokak üzerinde meydana geldi. Kentte akşam saatlerinde aniden bastıran yağmurun ardından 3 katlı apartmanın çatısına yıldırım düştü. Binanın çatısı alev alırken daire sakinleri panik ve korkuyla evlerini tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çatıyı saran alevlere müdahale ederken bazı vatandaşlarda itfaiye çalışanları ile tartıştı. Yıldırım düşmesi nedeniyle korkan 3 kişi ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Çatıda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında binanın çatısı tamamen yandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER-KAMERA: Mutlu YUCA/BOLU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sağanak Yağmur Hava Durumu İtfaiye Güncel Yaşam Olay Bolu

İtirafçının eşi konuştu! Üvey anne 'Salim tutuklandı kocan da tutuklanacak' demiş

İtirafçının eşi konuştu! "Salim tutuklandı kocan da tutuklanacak"

 Üç Bakan, Diyarbakır'da Narin'in kabrini ziyaret etti! Narin'in hiçbir akrabası ile görüşmediler

Narin'in hiçbir akrabası ile görüşmediler!

 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 267 kişinin ifadesi alındı, 22 şüpheli yarın mahkemede

Hesap günü geldi! 22 şüpheli yarın mahkemede
Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü

Narin cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
1 Mart yükseleni nedir? 1 Mart yükselen burcu 1 Şubat yükseleni nedir? 1 Şubat yükselen burcu Coca Cola adını değiştirdi mi? Coca Cola ismi değişti mi, yeni ismi ne oldu (CRUSH - ÜRDÜN)? Yaşar Güler istifa etti mi, istifa edecek mi? Türkiye'de transfer sezonu ne zaman bitiyor? Halil İbrahim Ceyhan kimdir? Halil İbrahim Ceyhan kaç yaşında, nereli? Halil İbrahim Ceyhan hayatı ve biyografisi! Resmi kimlik belgeleri nelerdir? Vesna ne demek? Femboy ne demek? BitLocker nedir?
title