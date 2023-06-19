Bolu'da Sağanak Yağmur Abant Yolunu Kapattı

BOLU'da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Abant Gölü Milli Parkı yolunda taşkınlar meydana geldi. Taşkınlar nedeniyle Abant yolu yarım saat ulaşıma kapandı.

Bolu'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, taşkınlara neden oldu. Abant Gölü Milli Parkı mevkindeki yoğun sağanak yağmurun ardından derelerin yükselmesi ve ormandan gelen sel yola indi. Abant'a giden yol, taşkınlar nedeniyle yaklaşık yarım saat iki yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekipleri yol güzergahı üzerinde iş makineleriyle çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından Abant yolu ulaşıma açıldı. Bolu Valisi Erkan Kılıç, taşkınların yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunarak çalışmaları yerinde denetledi. Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk derenin yükselen sular nedeniyle hasar verdiği alanlarla ilgili Vali Kılıç'a bilgi verdi.