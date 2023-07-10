Bolu'da sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı
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Bolu'da yaşanan kuvvetli yağış sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekipleri, toprak ve ağaç parçalarını kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu durum nedeniyle Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirilen sürücüler arasında yoğunluk yaşanıyor.
Bolu'da sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapatılan Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde çalışmalar yürütülüyor.
Kentte önceki gün etkisini göstermeye başlayan kuvvetli yağışın ardından dün Bolu Dağı Tüneli çıkışında yaşanan toprak kayması sonucu kapanan yolu açma çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla başlatıldı.
Bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri, heyelanın ardından yolu kaplayan toprak ve ağaç parçalarını iş makineleriyle kaldırıyor.
Bu arada Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirilen sürücüler nedeniyle güzergahta yoğunluk yaşanıyor.
Yağışın zaman zaman etkisini gösterdiği bölgede, ekiplerin çalışmaları sürüyor.