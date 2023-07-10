Bolu'da sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı

Bolu'da yaşanan kuvvetli yağış sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekipleri, toprak ve ağaç parçalarını kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu durum nedeniyle Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirilen sürücüler arasında yoğunluk yaşanıyor.