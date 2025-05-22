Bolu'da Sağanak Yağış ve Yıldırım Manzaraları Korkuttu
Bolu'da sağanak yağışla birlikte meydana gelen yıldırım düşmeleri, korku filmi sahnelerini andıran görüntüler oluşturdu. Gök gürültüsü eşliğinde çakan şimşekler, geceyi aydınlatarak şehri mor bir renge bürüdü.
Bolu'da yıldırım düşme anları korku filmlerini aratmadı
BOLU - Bolu'da etkili olan sağanak yağışla birlikte düşen yıldırımlar korku filmlerini aratmadı.
Bolu'da gün boyu güneşli seyreden hava, akşam saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Yağmurla birlikte art arda çakan şimşekler, geceyi aydınlattı. Gökyüzünü aydınlatan şimşekler, bulutların ardından gökyüzünü mor rengine kapladı. Gök gürültüsüyle birlikte düşen yıldırımlar korku filmlerini aratmayan görüntüler oluşturdu. Kentte, gök gürültülü sağanak etkili olmaya devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - Güncel