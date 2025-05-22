Bolu'da Sağanak Yağış ve Yıldırım Düşmesi

Bolu'da Sağanak Yağış ve Yıldırım Düşmesi
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Bolu'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, yıldırım düşme anlarının cep telefonu kameralarına yansımasına neden oldu.

BOLU'da, gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, yıldırım düşme anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bolu'da gün boyu güneşli olan hava, akşam saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Gök gürültülü yağmurla birlikte arka arkaya çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. Düşen yıldırım da kentte korkuya neden oldu. Yıldırım düşme anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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