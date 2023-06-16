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Bolu'da Sağanak Yağış Uyarısı

Bolu'da Sağanak Yağış Uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bolu'da bu akşam sağanak yağış beklendiğini belirterek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bolu'da bu akşam sağanak yağış beklendiğini belirterek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji'den yapılan uyarıda, Bolu'da bu akşam gök gürültülü sağanak yağış beklendiği duyuruldu. Meteoroloji'nin uyarısı şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinde Bolu'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: ANKA / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü su baskını Bolu Güncel Haberler

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