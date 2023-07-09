Bolu'da Sağanak Yağış Sonucu Tarım Arazileri ve Abant Kara Yolu Sular Altında Kaldı

Bolu'da devam eden kuvvetli yağışlar sonucu Kiremitli Deresi taştı ve bazı tarım arazileri ile Abant kara yolu sular altında kaldı. Sürücüler yolda zorluk yaşarken, yetkililer çalışmalara başladı.