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Bolu'da Sağanak Yağış Sonucu Tarım Arazileri ve Abant Kara Yolu Sular Altında Kaldı

Bolu'da Sağanak Yağış Sonucu Tarım Arazileri ve Abant Kara Yolu Sular Altında Kaldı

Güncel Haberler

Bolu'da devam eden kuvvetli yağışlar sonucu Kiremitli Deresi taştı ve bazı tarım arazileri ile Abant kara yolu sular altında kaldı. Sürücüler yolda zorluk yaşarken, yetkililer çalışmalara başladı.

Bolu'da sağanağın ardından derenin taşması sonucu tarım arazileri ile Abant kara yolu sular altında kaldı.

Kentte dünden bu yana devam eden kuvvetli yağış, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bolu Dağı mevkisindeki Kiremitli Deresi'nde sağanağın ardından taşkın yaşandı. Bölgedeki bazı tarım arazileri sular altında kaldı.

Bolu-Abant kara yolunda ise derelerin debilerinin yükselmesi sonucu sular yola taştı, sürücüler zaman zaman yolda araçlarıyla ilerlerken zorluk yaşadı.

Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, su taşkınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Abant Bolu Güncel Haberler

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