Bolu'da Sağanak Yağış Sonrası Toprak Kayması ve Su Taşkınları

Bolu'da etkili olan kuvvetli yağış sonucunda Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli çıkışından sonra heyelan meydana geldi. Yol kapatıldı ve araç kuyrukları oluştu. Ayrıca Kürtçüler ve Çivril mahallelerinden geçen Gücük Deresi de taştı.