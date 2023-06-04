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Bolu'da Sağanak Yağış Sonrası Abant Gölü Milli Parkı'nda Su Taşkınları

Bolu'da Sağanak Yağış Sonrası Abant Gölü Milli Parkı'nda Su Taşkınları

Güncel Haberler

Bolu'da 2 gündür etkisini sürdüren kuvvetli yağışın ardından Abant Gölü Milli Parkı bölgesinde su taşkınları yaşandı. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri onarım çalışması başlattı.

Bolu'da sağanağın ardından Abant Gölü Milli Parkı bölgesinde su taşkınları yaşandı.

Bölgede 2 gündür etkisini sürdüren kuvvetli yağışın Abant Deresi ve dereye akan çayların debisini yükseltmesi nedeniyle Bolu-Abant kara yolunda taşkınlar meydana geldi.

Kara yolunun bazı bölgelerinde göçük yaşanması üzerine Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri onarım çalışması başlattı.

Yoldaki ulaşım, alınan güvenlik önlemlerinin ardından kontrollü sağlanıyor.

Öte yandan Abant Gölü Milli Parkı'ndaki piknik alanları, göle akan kaynakların debisinin yükselmesiyle suyla doldu.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Abant Bolu Güncel Haberler

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