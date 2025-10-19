Bolu'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Bolu'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Meteoroloji yetkilileri, yağışın gün boyunca aralıklarla devam edeceğini ve ani sağanaklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Bolu'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, etkisini aralıklarla sürdürüyor.
Kent merkezinde aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı.
Yağışın etkisini artırdığı anlarda bazı vatandaşlar, iş yerlerine sığındı.
Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri, yağışın gün boyu aralıklarla devam edeceğini belirterek, vatandaşları ani sağanaklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel