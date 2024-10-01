Bolu'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Bolu'da sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış, şehirde yaşamı felç etti. Meteorolojinin uyarılarının ardından etkili olan yağışlar nedeniyle sokaklar göle döndü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Bolu'da sağanak hayatı felç etti
BOLU - Bolu'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji tarafından dün yapılan uyarıların ardından Bolu'da sabah saatlerinden itibaren sağanak başladı. Sağanaktan vatandaşlar olumsuz etkilendi. Aniden bastıran gök gürültülü sağanak sebebiyle vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Kısa sürede sokakları adeta göle çeviren sağanak bir süre sonra şiddetini azalttı. Şehir merkezinde aralıklarla yağış devam ediyor.