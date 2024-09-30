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Bolu'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Bolu'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Bolu'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısı sonrası etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kalırken, bazı vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.

BOLU'da, meteorolojinin sarı kodlu uyarısı sonrası sağanak etkili oldu. Bazı kişiler yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için sağanak uyarısı yaptı. Sarı kodlu uyarı verilen Bolu'da, sabah saatlerinde yağmur etkili oldu. Sağanak, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Bazı kişiler, yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Bazıları ise yağışa aldırmadan yürümeye devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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