Bolu'da sağanak yağış etkili oldu: Cadde ve sokaklar göle döndü

BOLU - Bolu'da akşamüzeri saatlerinde başlayan sağanak yağış şehir merkezinde etkili oldu. D-100 karayolunun kenarlarında ve ara sokaklarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Bolu'da akşamüzeri saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ara sokaklarda ve D-100 karayolunun kenarlarında su birikintileri oluştu. Oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. İzzet Baysal Caddesi'nde birden bastıran sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar olumsuz etkilendi. Ayrıca sağanak yağış neticesinde D-100 karayolunun yan yolu olan ve Bolu Sanayi Sitesi giriş noktası olan yol adeta göle döndü. Derenin ortasından geçermiş gibi bir görüntüye bürünen yolda sürücüler gitmekte zorlandı.