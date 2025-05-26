Bolu'da Sağanak ve Fırtına: Su Baskınları ve Devrilen Ağaçlar

Bolu'da Sağanak ve Fırtına: Su Baskınları ve Devrilen Ağaçlar
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Bolu'da Sağanak ve Fırtına: Su Baskınları ve Devrilen Ağaçlar
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Bolu'da gün içinde meydana gelen şiddetli fırtına ve sağanak, kentte su baskınlarına ve devrilen ağaçlara neden oldu. Belediye ekipleri, rögarları açarak zararları gidermeye çalışıyor.

BOLU'da sağanak su baskınlarına neden olurken, şiddetli fırtına nedeniyle de ağaçlar devrildi.

Kentte, sabah saatlerindeki güneşli hava, öğleyin yerini şiddetli fırtına ve sağanağa bıraktı. Sağanak nedeniyle, şehrin birçok noktasında rögarların tıkanması nedeniyle su baskını yaşandı. D-100 kara yolu yan yol oto sanayi sitesi mevkisinde araçlar suların içinde ilerledi. Vatandaşlar, sağanak ve fırtına sırasında sığınacak yer ararken, kentin birçok noktasında fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. Belediye ekipleri, devrilen ağaçların kaldırılması ve su baskınlarının yaşandığı noktalarda rögarların açılması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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