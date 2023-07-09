Bolu'da Sağanak Sonucu Abant Gölü Milli Parkı Yolundaki Dere Taştı

BOLU'da etkili olan sağanak nedeniyle Abant Gölü Milli Parkı yolundaki dere taştı, ekili alanlar zarar gördü.

Kentte gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı yolundaki Kiremitli Deresi, sağanak nedeniyle taştı. Taşan sular, yolu ve tarlaları bastı. Karayolları ve İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, çalışma başlattı. Suyun tahliye edildiği yolda ekipler, sürücüleri de uyardı. Öte yandan taşan su, dere kenarındaki ekili alanlara zarar verdi. (DHA)