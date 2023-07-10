Bolu'da sağanak sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle Anadolu Otoyolu ulaşıma kapatıldı

Bolu'da yaşanan sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan sonucu Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekipleri, heyelanın ardından yolu temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu nedenle Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirilen sürücüler nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, heyelanın etkilediği bölgelerde çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.