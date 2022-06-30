Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu
AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Bolu'da yollarda su birikintilerine neden olan sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi.
Bolu'da yollarda su birikintilerine neden olan sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde 5 gündür aralıklarla süren sağanak, öğleden sonra etkisini artırdı.
Yağmur suları Borazanlar Mahallesi'nde bazı rögar kapaklarından taşınca yollarda su birikintileri oluştu.
Güzergahı kullanan sürücüler, trafikte yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
Bolu Belediyesi ve emniyet ekipleri, kentte olumsuzlukların yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel