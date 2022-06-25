Bolu'da sağanak etkili oluyor Bolu'da sağanak etkisini gösteriyor. Bolu'da sağanak etkisini gösteriyor. Kent merkezinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, aralıklarla devam ediyor. Sağanak sonucu yol kenarlarında biriken su nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşıyor. Bazı vatandaşlar, iş yerlerinde, saçak altlarında ve kapalı alanlarda sağanaktan korunmaya çalışıyor. Meteoroloji yetkililerine göre, sağanağın aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel Bolu su Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bolu'da sağanak etkili oluyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.