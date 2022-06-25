Bolu'da sağanak etkili oluyor
AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Bolu'da sağanak etkisini gösteriyor.
Bolu'da sağanak etkisini gösteriyor.
Kent merkezinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, aralıklarla devam ediyor. Sağanak sonucu yol kenarlarında biriken su nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşıyor.
Bazı vatandaşlar, iş yerlerinde, saçak altlarında ve kapalı alanlarda sağanaktan korunmaya çalışıyor.
Meteoroloji yetkililerine göre, sağanağın aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel