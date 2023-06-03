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Bolu'da Sağanak Etkili Oldu

Bolu'da Sağanak Etkili Oldu

Güncel Haberler

Bolu'da sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Kentte öğleden sonra aniden bastıran sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sağanak nedeniyle suyla dolan bazı alt geçitler, araçların mahsur kalmaması için trafik ve zabıta ekiplerince ulaşıma kapatıldı.

Bolu'da sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra aniden bastıran sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sağanak nedeniyle suyla dolan bazı alt geçitler, araçların mahsur kalmaması için trafik ve zabıta ekiplerince ulaşıma kapatıldı.

Kuvvetli yağış nedeniyle bazı rögarlar taştı, yollarda su birikintileri oluştu. Bazı iş yerleri ve evleri su bastı.

Alt geçitler, belediye ekiplerinin su tahliye çalışmasının ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Sağanak, kent merkezinde etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

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