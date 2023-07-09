Bolu'da sağanak dereleri taşırdı

Abant yolunda dere taştı, tarlaları ve yolları su bastı

BOLU - Bolu'da Abant Gölü Milli Parkı yolunda bulunan Kiremitli Deresi yoğun sağanak yağış sebebiyle taştı. Taşan derenin suları, yollarda sürücülere zor anlar yaşatırken, mahsul ekili alanlar da olumsuz etkilendi.

Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı yolunda dereler taştı. Abant yolu üzerinde bulunan Kiremitli Deresi'nin aşırı sağanak sebebiyle debisi yükseldi. Debisi yükselen dere taşarak tarlaları ve yolları etkisi altına aldı. Abant yolunda derelerin taşması sebebiyle güzergahı kullanan sürücüler zor anlar yaşadı. Dere sularının yollara taşması neticesinde Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Sürücüler ışıklı tabela ve dubalarla yavaş gitmeleri yönünde uyarılıyor. Öte yandan, dere kenarlarında bulunan mahsul ekili olan tarlalar ise derelerin suyuyla zarar gördü.

Bölgede ulaşımda aksama yaşanmazken, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri olumsuzluklara karşı teyakkuzda.