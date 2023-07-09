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Bolu'da sağanak; Abant yolunda dere taştı

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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli girişinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle su kanalından taşan sular, otoyolun girişinin yaklaşık 200 metrelik kısmının tek şeridini ulaşıma kapattı. Yağmur nedeniyle ulaşımın yavaşlamasıyla birlikte İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Bolu'da sağanak; Abant yolunda dere taştı (2)

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli girişinde etkili olan sağanak yağmur ulaşımı olumsuz etkiledi. Bolu Dağı Tüneli'nin yanından geçen su kanalında yağmur nedeniyle su seviyesi yükseldi. Kanaldan taşan sular nedeniyle otoyol girişinin yaklaşık 200 metrelik kısmının tek şeridi ulaşıma kapandı. Bölgede etkili olan yağmur nedeniyle ulaşımın yavaşlamasıyla birlikte otoyolun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Toros Dağları TEM Otoyolu Abant Bolu Güncel Haberler

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