BOLU'DA RÜZGAR TABİAT PARKINDAKİ AĞAÇLARI DEVİRDİ

BOLU'da kentin yüksek kesimlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan ağaçlar devrilirken, ahşap çitler de zarar gördü.

BOLU'da kentin yüksek kesimlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan ağaçlar devrilirken, ahşap çitler de zarar gördü.

Bolu'da kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı'nda rüzgar nedeniyle ağaçlar devrilerek yürüyüş yolunu kapattı. Tabiat parkı çevresindeki ahşap çitler ve banklar da zarar gördü. Bölgede hasar tespit çalışması başlatılırken, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı. (DHA)