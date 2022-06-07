Bolu'da rögar kapağı çalmakla suçlanan 2 şüpheli serbest bırakıldı - Haberler

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Bolu'da rögar kapağı çalmakla suçlanan 2 şüpheli serbest bırakıldı

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Bolu'da rögar kapağı çalmakla suçlanan 2 şüpheli serbest bırakıldı

Bolu'da 4 rögar kapağı çaldığı iddia edilen 2 şüpheli adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Bolu'da 4 rögar kapağı çaldığı iddia edilen 2 şüpheli adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Merkeze bağlı Kındıra köyünde 4 rögar kapağının çalındığı ihbarı üzerine, İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu 4 rögar kapağını çaldığı belirlenen K.S. ve A.K. kent merkezindeki ikametgahlarında yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalıntı rögar kapaklarının bir iş yerine 8 bin 500 liraya satıldığı öğrenildi.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Jandarma JASAT Bolu Güncel Haberler

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