Bolu'da rögar kapağı çalmakla suçlanan 2 kişi yakalandı - Haberler

Bolu'da rögar kapağı çalmakla suçlanan 2 kişi yakalandı Bolu'da 4 rögar kapağı çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Bolu'da 4 rögar kapağı çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Merkeze bağlı Kındıra köyünde 4 rögar kapağının çalındığı ihbarı üzerine, İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu 4 rögar kapağını çaldığı belirlenen K.S. ve A.K. kent merkezindeki ikametgahlarında yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 kişi şüpheli, adliyeye sevk edildi. Çalıntı rögar kapaklarının, bir iş yerine 8 bin 500 liraya satıldığı öğrenildi. AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel Jandarma JASAT Bolu Güncel Haberler

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