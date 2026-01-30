Haberler

Bolu'da ramazan öncesi market ve mağazalarda fiyat denetimi yapıldı

Bolu'da ramazan öncesi market ve mağazalarda fiyat denetimi yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da ramazan öncesi zincir marketler ve alışveriş mağazalarında temel gıda ürünleri üzerine denetimler yapıldı. Ekipler, fiyat etiketlerini ve gramajları kontrol ederek haksız rekabetin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Bolu'da ramazan öncesi zincir market şubelerinde ve alışveriş mağazalarında temel gıda ve ihtiyaç ürünleri denetimi yapıldı.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki fırın, zincir marketler ve alışveriş merkezlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Gıda ve ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarını kontrol eden ekipler, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, gramaj kontrolü yaptı.

Haksız rekabet, fahiş fiyat artışı ve fırsatçılığın önüne geçmek amacıyla etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ve önceki fiyat bilgilerine yer verilip verilmediğini inceleyen ekipler, meyve ve sebzelerin geliş fiyat bilgisini Hal Kayıt Sistemi üzerinden kontrol etti.

Ticaret İl Müdürü Ersin Terzi, gazetecilere, denetimlerde, raflardaki ürünlerin fiyat etiketlerinin mevzuata uygun yer alıp almadığı, ürünün raf ve kasadaki fiyatı arasında uyuşmazlık olup olmadığı, lokanta, restoran gibi yiyecek içecek hizmetinin sunulduğu işletmelerde de fiyat listeleri ile menülerin kontrol edildiğini belirtti.

Kontrollerde aykırılık tespit edilmesi halinde her bir ürün için 3 bin 973 lira idari ceza uygulandığını bildiren Terzi, "Yine haklı bir gerekçeye dayanmaksızın yapılan fiyat artışlarıyla ilgili olarak söz konusu ürünlere ait son 3 aya ilişkin alış satış faturaları ve ilgili firmanın savunması istenilmekte. Söz konusu savunma yazısı ve ekleri incelendiğinde, Bakanlığımız bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna rapor halinde gereği için gönderilmektedir." ifadesini kullandı.

Terzi, denetimlerin ramazan öncesinde, ramazanda ve tüm yıl boyunca devam edeceğine değinerek, "Bolu, İstanbul-Ankara güzergahı üzerinde yer alan 2 aktif kara yolunu içinde barındıran bir şehir. Dolayısıyla bu kara yollarımız üzerinde yer alan dinlenme tesisleri, içinde marketleri barındıran akaryakıt istasyonlarında da denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir." dedi.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır

Yanı başımızdaki kriz için Türkiye devrede! Erdoğan ilk hamleyi yaptı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı

Suriye'de yeni dönem! Yalnız kalan SDG beklenen adımı attı
Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü

Popüler dizide infial yaratan görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu

Fenerbahçe'ye kızıp 3 ismi kovdu
Icardi'den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket

Galatasaray taraftarını çıldırtan görüntü
Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti

Sapığa bak sen! Cezaevine kelepçeli götürülürken de rahat durmadı
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu

Fenerbahçe'ye kızıp 3 ismi kovdu
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı

Piyasalarda deprem! Art arda rekorlar kırarken bir gecede çakıldı
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Babasını öldüresiye dövüp kaydettiği görüntüleri amcasına yolladı