Bolu'da ramazan boyunca 1500 kişiye 4 çeşit yemek ikram edilecek

BOLU (AA) - Bolu'da ramazan boyunca 1500 kişiye 4 çeşit yemek ikramında bulunulacak.

Vali Ahmet Ümit, 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu mutfağında yapılan ramazan hazırlıklarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ümit, muhtarlarla görüşerek, kayıtları inceleyerek, başvuruları değerlendirerek, bütün köy ve mahalleleri tarayarak yemek ikram edilecek kişilerin belirlendiğini aktararak, "İlavelerde olacaktır.

Neticede bu işin kahramanı esnafımız, Ticaret ve Sanayi Odamız, iş verenlerimiz ve iş insanlarımız. Kendilerine teşekkür ediyorum. Şuan itibarıyla her gün 1500 kişiye 4 çeşit yemek sunmak üzere planlama yaptık." diye konuştu.

Salgın nedeniyle yaklaşık 2 yıl boyunca insanların bir araya gelemediğini dile getiren Ümit, "Zorunlu olarak birçok etkinliğimiz kısıtlandı. Bu sene hamdolsun daha iyi standartlarda yemekler verilebilecek, teravihler kılınabilecek. Aynı şekilde biz de bu toplu yemeği hazırladık. Hazırlıklarda emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.