Bolu'da polisten dolandırıcılık uyarısı

Bolu'da polis ekipleri, vatandaşlara dolandırıcılık konusunda uyarıda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İzzet Baysal Caddesi'ndeki bankaların önünde sıra bekleyen vatandaşlara yönelik bilgilendirme yaptı.

Vatandaşlara özellikle bankamatiklerde işlemlerini kendilerinin yapması uyarısında bulunan ekipler, kendisini polis, savcı ve hakim olarak tanıtarak para talep eden kişilere inanmamalarını istedi.

Dolandırıcıların yeni teknikleri hakkında da vatandaşları bilgilendiren polis ekipleri, cep telefonuna gelen "hediye kazandınız", "kredi kartı aidatı iadesi" gibi mesajlara itibar edilmemesini belirterek, güvenliği teyit edilmeyen internet sitelerinden alışveriş yapılmamasını, ilanlarda görülen değerinden daha yüksek araçlar ile emlak satımlarına da itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Ekipler, vatandaşlara bilgilendirici broşürler de dağıttı.