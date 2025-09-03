Haberler

Bolu'da Polisleri Zehirleyen Kimyasal Madde ile İlgili 2 İranlı Tutuklandı

Bolu'da durdurulan bir otomobilden sızan gaz nedeniyle 9 polis zehirlendi, 8'i taburcu oldu. Ele geçirilen kimyasal maddenin sıvı metamfetamin olabileceği düşünülüyor. İki İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

TABURCU SAYISI 8'E YÜKSELDİ; İRAN UYRUKLU 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bolu'da şüphe üzerine durdurulan otomobilin akaryakıt deposundaki şüpheli maddeden sızan gazdan zehirlenen 9 polisten 8'i tedavilerinin ardından taburcu olurken 1 polisin hastanede tedavisi devam ediyor.

Narkotik ekipleri tarafından durdurulan otomobilin deposunda ele geçirilen ve polislerin zehirlenmesine neden olan ve ele geçirilen 58 litrelik kimyasal maddenin sıvı metamfetamin olduğu düşünülürken, maddenin ne olduğunun belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İran uyruklu S.M. ve O.S. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

