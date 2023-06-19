Bolu'da Polis Memuru Tabanca İle Yaralandı

Bolu'nun Borazanlar Mahallesi'nde silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, bir apartmanın bahçe duvarının yanında yaralı bir şekilde bulunan polis memurunu hastaneye kaldırdı. Karnından vurulduğu öğrenilen polis memuru E.S'nin istirahat gününde olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu'da tabanca ile yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Borazanlar Mahallesi Zambak Sokak'ta silah sesi duyan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine yerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir apartmanın bahçe duvarının yanında yaralı bir şekilde bulunan kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karnından vurulduğu öğrenilen E.S'nin (35) polis memuru olduğu ve istirahat gününde olduğu öğrenildi.

Ekiplerce yapılan incelemede olay yerinde tabanca ve boş kovanlar bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.