Bolu'da polis ekipleri okul çevrelerinde denetim yaptı
Bolu'da polis ekipleri, okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.
Bolu'da polis ekipleri, okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi" kapsamında okulların açılmasıyla kent merkezinde bulunan okul çevrelerinde denetimlerini artırdı.
Sümer Mahallesi'nde okul önünde yapılan denetimde, sürücüler ve araçta bulunanlar Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünden geçirildi.
Denetimler kapsamında şüpheli görülen araçlarda narkotik köpeği "Asır" ile arama yapıldı.
Kaynak: AA / Güncel