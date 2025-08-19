Bolu'da Plakasız Motosikletle Tehlikeli Sürüş

Bolu'da, 2 sürücünün plakasız motosikletleriyle araçların arasından geçerek yüzüstü sürüş yaptıkları görüntüler, sosyal medyada gündem oldu. Polis, sürücülerin yakalanması için çalışma başlattı.

BOLU'da 2 sürücünün yüzüstü üzerine uzandıkları plakasız motosikletleriyle araçların arasından geçtikleri anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde D-100 kara yolunun Bolu geçişinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi, yüzüstü üzerine yattıkları plakasız motosikletleriyle araçların arasında hızla ilerledi. O anlar, trafikte ilerleyen bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine polis ekipleri, sürücülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
