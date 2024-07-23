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Bolu'da pencereden düşen 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

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Bolu'da Afganistan uyruklu bir çocuk, oyun oynarken dengesini kaybederek pencereden düştü. Çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi devam ediyor.

Bolu'da pencereden kaldırıma düşen 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Akpınar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında yaşayan Afganistan uyruklu İlyas F. (2), cam kenarında oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek pencereden kaldırıma düştü.

Çocuğunun düştüğünü gören anne Pakize F. ise panik halinde çevreden yardım isteyerek, gözyaşı döktü. Olayı gören vatandaşlar da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bu arada çocuğun düşme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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