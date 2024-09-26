Bolu'da Pekmez Kaynatırken Yangın Çıktı
Bolu'nun Göynük ilçesinde pekmez kaynatırken sıçrayan ateş nedeniyle çıkan yangında bir ev ve hafif ticari araç zarar gördü. Yangına köy sakinleri ve itfaiye ekipleri müdahale etti.
Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında, hafif ticari araç ile ev zarar gördü.
Kürnüş köyünde yaşayan H.K, evinin önünde pekmez kaynatırken sıçrayan ateş nedeniyle yangın çıktı.
Köy sakinleri ve bölgede faaliyet gösteren işletmenin itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevler büyümeden söndürüldü.
Yangında, ev ile hafif ticari araçta hasar oluştu.