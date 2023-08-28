Bolu, 'patates diyarı' olarak bilinen şehirlerden biri olup, patates hasadı başladı. Üreticilerin zorlu şartlar altında topladığı patateslerde bu sene verim yüzde 30 düşüş yaşandı.

"Patates diyarı" olarak tabir edilen Bolu'da patates hasadı başladı.

Patates deyince akla ilk gelen şehirlerden biri olan Bolu'da patates hasadı başladı. Üreticilerin nisan-mayıs aylarında toprakla buluşturduğu patatesler toplanmaya başlandı. Günlüğü 400 lira olan patates toplama işçileri, sıcak havada tarlalarda kovalarla patatesleri topluyor. Kovalarla tarladan toplanan patates, çuvallara doldurularak, traktör römorklarına yükleniyor. Üretici Erdal Özkan, zorlu şartlar altında tarladan sofralara getirilen patateste bu sene dengesiz yağışlar sebebiyle verimin yüzde 30 düştüğünü ifade etti. Yağışların patates verimine etki ettiğini dile getiren Özkan, "Bu sene, geçen seneye göre verim yüzde 30 daha az. Dengesiz yağışlar nedeniyle verim düştü. Yağmur hızlı ve çok yağdı. Patates çizilerinde su birikti. Bu sebeple de çürüme oldu. Ben kendim bu tarlayı 4 kere suladım. Ondan sonra da patates tarlasında fazla ot oldu. 5'nci kez sulamamaya karar verdim" dedi.

"Sıcak havada patates çıkarması kolay değil"

Sıcak havada çalışan işçilerin aldığı parayı sonuna kadar hak ettiklerini ifade eden Özkan, "Sıcak havada patates çıkarması kolay değil. Patates toplayanların işi zor. Ben bu işi yapıyorum. Babadan kalma bir iş. Bu yıl 20 dönüm patates ektim. Geriye kalan 80 dönümlük arazilere de arpa ve buğday ektik. Geçtiğimiz yıllarda 40-50 dönüme yakın patates ekiyorduk. Yıllarca patates sayesinde mal mülk sahibi olduk. Maliyetler çoğalınca patates ekimini azalttık. Tarlada çalışan, patates toplayan bir işçinin maliyeti 400 lira. Günlük 400 lira para veriyoruz. Bu para da onların bu sıcakta en doğal hakkı" diye konuştu.

"Kırmızı şapkayla yüzümün rengi aynı oldu"

Sıcak havada patates toplayan işçilerden Emine Saltan, "Sıcak havada patates toplaması zor olmaz mı? Kırmızı şapkayla yüzümün rengi aynı oldu, zor" şeklinde konuştu. - BOLU