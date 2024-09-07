Bolu'da park halindeyken yangın çıkan traktör zarar gördü
Bolu'nun Gökpınar Mahallesi'nde park halindeyken bir traktör aniden alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü ancak traktörde geniş çapta hasar meydana geldi.
Bolu'da park halindeyken yangın çıkan traktör zarar gördü.
Gökpınar Mahallesi'nde Hüseyin Ç'ye ait 14 DD 319 plakalı park halindeki traktör bir anda alev aldı. Traktörün yandığını görenler, dumunu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine sevk edilen ekipler, alevleri kısa sürede söndürdü. Traktörde geniş çapta hasar oluştu.