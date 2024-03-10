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Bolu'da park halindeyken yangın çıkan otomobil zarar gördü

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Bolu'da Aktaş Mahallesi'nde park halindeyken bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın sonucu hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü.

Bolu'da park halindeyken yangın çıkan otomobil zarar gördü.

Aktaş Mahallesi Taşhancılar Sokak'ta Ö.Y'ye ait 23 P 2109 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.

Yangında, otomobilin motor kısmında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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