Bolu'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Bolu'nun Borazanlar Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle araçta hasar meydana geldi.
Bolu'da park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Borazanlar Mahallesi Efe Sokak'ta park halindeki S.Ç'ye ait otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.