Bolu'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Bolu'nun Merkeze bağlı Yolçatı köyünde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda otomobilde büyük çaplı hasar meydana geldi.
Bolu'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Merkeze bağlı Yolçatı köyünde park halindeki H.Ö'ye ait 14 ABN 424 plakalı otomobilde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle otomobilde büyük çaplı hasar oluştu.