Bolu'da park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı
Bolu'da Borozanlar Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak otomobilde hasara neden oldu.
Bolu'da park halindeki bir otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı.
Borozanlar Mahallesi 404. Sokak'ta park halindeki İsmail D'ye ait 14 GH 294 plakalı otomobilde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerini bildirdi.
Bu sırada vatandaşlar, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın, otomobilde hasara neden oldu.