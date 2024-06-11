Bolu'da park halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi Leylak Sokak'ta park halindeki 41 BV 441 plakalı kamyonette, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Araçtan dumanlar çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerini bildirdi.

Olay yerine gelen Bolu Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara neden oldu.