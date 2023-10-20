Bolu'da park halindeki araçlara çarpan pikabın sürücüsü olay yerini terk etti
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Bolu'da park halindeki araçlara çarpan pikabın sürücüsü, kazanın ardından aracını olay yerinde bırakıp gitti. Kaza sonucunda park halindeki otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve inceleme başlatıldı.
Bolu'da park halindeki araçlara çarpan pikabın sürücüsü, kazanın ardından aracını olay yerinde bırakıp gitti.
Kaza, Karaçayır Mahallesi Kutucular Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 DZ 464 plakalı pikap, sokak üzerinde park halinde bulunan 2 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından pikabın sürücüsü aracını bırakarak, olay yerinden gitti.
Park halindeki otomobillerin sahipleri, araçlarının halini görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU