Bolu'da Park Halindeki Araç Kazası: 2 Yaralı

Bolu'da otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Aladağ bölgesinden Bolu istikametine seyreden bir otomobil, yol kenarına bırakılan başka bir araca çarptı. Kazada park halindeki otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.