Bolu'da Park Alanında Bulunan Bisikleti Çalan Şüpheli Tutuklandı
Bolu'da park alanında bulunan bir bisikletin çalındığı bilgisi üzerine yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli yakalandı ve tutuklandı.
Bolu'da park alanında bulunan bisikleti çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sağlık Mahallesi'nde park alanındaki bir bisikletin çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bisikleti çaldığı belirlenen M.A. ekipler tarafından yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.