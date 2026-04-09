Anadolu Otoyolu'nda 5 araç kazaya karıştı; 5 yaralı

BOLU'da Anadolu Otoyolu'nda TIR, kamyon, hafif ticari araç ve iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana geldi. İstanbul yönüne giden Oğuz Özarslan yönetimindeki 41 DP 625 plakalı TIR, önünde seyreden Çetin Eyüpoğlu idaresindeki 41 ATZ 625 plakalı kamyona çarptı. Aynı yöne giden 34 FN 0254 ve 34 HLV 943 otomobil ile 41 AAL 824 plakalı hafif ticari araç da kazaya karıştı. Kaza nedeniyle TIR'ın dorsesi koptu. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada arka arkaya birbirine çarpan iki otomobil ile hafif ticari araçta bulunan 5 kişi, hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Otoyolun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluşurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı