Bolu'da Otoyolda Tır Kazası: Sürücü Yaralandı

Bolu'da Otoyolda Tır Kazası: Sürücü Yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, tırın bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, kazada sıkışan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tırın bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Otoyolda Ankara istikametine seyreden Uğur V. idaresindeki 42 E 6794 plakalı tır, Bolu Batı Gişeleri mevkisinde refüjdeki demir bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinde bulunan demir profiller yola saçıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
