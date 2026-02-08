Haberler

Otoyolda kamyon ile TIR'ın çarpıştığı kaza nedeniyle ulaşım aksadı: 1 yaralı

Güncelleme:
Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada mobilya yüklü bir kamyon, TIR ile çarpıştı. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı ve otoyolda ulaşım gözle görülür şekilde aksadı.

BOLU'da, Anadolu Otoyolu'nda TIR ile çarpışan mobilya yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım aksadı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde Yumrukaya mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 UJ 2960 plakalı mobilya yüklü kamyon ile 14 EA 182 plakalı TIR çarpıştı. Kazada, kamyon sürücüsü yaralanırken, araçta taşınan mobilyalar yola saçıldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametine uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin çalışması sonrası araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım yaklaşık 1,5 saat sonra normale döndü. Ekiplerin yoldan aracı kaldırma çalışmaları havadan dronla görüntülendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
