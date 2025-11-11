Bolu'da Otoyolda Kaza: 3 Yaralı

BOLU'nun Gerede ilçesinde Anadolu Otoyolu'nda otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden 06 GB 8296 plakalı otomobil, aynı yöne giden 34 MGE 511 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada hurdaya dönen otomobilden çıkarılan 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından Gerede Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER: Mutlu YUCA/GEREDE(Bolu),