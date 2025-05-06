Bolu'da Otoyolda Kaza: 3 Yaralı

BOLU'da Anadolu Otoyolu'nda çekiciye arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana geldi. İstanbul yönünde ilerleyen Basri Başyılmaz idaresindeki 69 AD 692 plakalı otomobil, önünde giden orta şeritte ilerleyen üzerinde otomobil yüklü bulunan Orhan Gündoğar yönetimindeki 14 ADF 369 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Basri Başyılmaz ile yanındaki Bahri Başyılmaz ve Hamidiye Başyılmaz yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

HABER-KAMERA: Mutlu YUCA/BOLU,