Bolu'da Otoyolda Kaza: 2 Kişi Yaralandı

BOLU'da, otoyolda bariyerlere çarpıp takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Rüzgarlar köyü mevkisinde meydana geldi. Ankara yönünden İstanbul yönüne giden Emrah Kızıltan (37) yönetimindeki 06 JT 546 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Kazada, metrelerce sürüklenen otomobildeki Emrah Kızıltan ile oğlu Sait Doruk Kızıltan (7) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekibi tarafından araçtan çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım çift şeritten kontrollü olarak sağlandı. Aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.